Montréal et Ottawa célébreront en grande pompe

La fête du Canada sera célébrée en grande pompe, samedi, et comme partout ailleurs au pays, Montréal et Ottawa seront vêtues de rouge et de blanc pour l’occasion.

À Montréal, la musique retentira au centre-ville et au Vieux-Port tout au long de la journée, alors que de nombreux événements auront lieu pour commémorer la création de la Confédération du Canada en 1867.

À 11 h, le traditionnel défilé aura lieu sur la rue Sainte-Catherine Ouest, au coin de la rue Fort pour se terminer Place du Canada, sur le boulevard René-Lévesque à l’intersection de la rue Peel, où des jeux seront prévus ainsi qu’un gâteau géant qui sera servi gratuitement.

Dans le Vieux-Port, les festivités seront lancées dès 11 h avec les cérémonies protocolaires par la fanfare militaire et les traditionnels 21 coups de canon qui viendront saluer l’anniversaire du Canada.

C’est à partir de 12 h que les visiteurs pourront profiter des chapiteaux et des nombreuses animations prévues au Vieux-Port: mini-ferme, danse, atelier de fabrication de drapeaux de la paix, atelier de confection de planeur, exposition 3D, jeux gonflables, baby-foot géant.

Un immense gâteau de fête pourra aussi être dégusté. La journée sera également ponctuée de multiples prestations musicales.

Enfin, les feux d’artifice seront tirés à 22 h pour conclure la journée en beauté.

À Ottawa comme chaque année, les célébrations de la fête du Canada auront lieu sur la colline du Parlement, à partir de 9 h avec de nombreuses activités.

De nombreux artistes célébreront les 150 ans du Canada, jusqu’au 2 juillet, tel que le Cirque du Soleil, Marie-Mai, Louis-Jean Cormier, Lisa Leblanc, Walk off the Earth, Dean Brody, Mike Tompkins ou encore le chanteur Bono et le guitariste The Edge qui interpréteront une seule chanson.

Vers 23 h, les traditionnels feux d’artifice viendront clore l’évènement.

Plusieurs animations et spectacles auront aussi lieu ailleurs dans la capitale canadienne, notamment au parc Major’s Hill et au Musée canadien de l’histoire.