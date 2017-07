Pour Amy Poehler, l’égalité hommes-femmes, c’est aussi dans la bêtise

Amy Poehler voulait que son personnage de «La Maison» soit «tout aussi idiot» que son homologue masculin.

L'actrice de 45 ans et Will Ferrell partagent l’affiche de cette comédie dans laquelle ils incarnent des parents qui ouvrent un casino illégal pour financer les frais de scolarité de leur fille.

Interviewée par Refinery29 sur la façon dont le film présente un mariage réussi, Amy Poehler a expliqué qu'elle s'est efforcée de faire de son alter ego Kate l’égal de celui de Will Ferrell, Scott.

«Il était important pour nous de jouer des personnages qui formaient une équipe, souvent, le mari a cette super idée et la femme est là : «allez les gars, arrêtez de vous amuser !», a-t-elle souligné. On voulait faire en sorte que ce soit deux idiots ensemble parce que s'il y a une chose pour laquelle je me battrais, c’est pour que les femmes puissent être aussi débiles que les hommes.»

«Leur mariage est assez fort parce qu'ils s’adorent et ils connaissent les limites de l'autre, ce qui, dans la vraie vie, est important pour toute bonne relation.»

C'est peut-être la première fois qu’Amy Poehler et Will Ferrell travaillent ensemble, mais la paire se connait depuis longtemps, et, selon la star de la série «Parks and Recreation», c’est ce qui leur donne cette excellente alchimie à l'écran.

Remarquant avec humour qu’ils pourraient faire un beau couple «de manière étrange», Amy Poehler n’a pas tari d’éloge sur sa co-vedette.

«Il est trop fort. Je pense que c’est le roi. Il est tellement drôle, il prend des risques fous», a-t-elle souri. «Il peut très bien faire le grand maladroit, puis il fait peur, sans charisme et bête. Il peut vraiment faire une gamme énorme (d’émotions), alors c'est toujours génial de travailler avec lui.»

La mère de deux enfants a également révélé qu’après chaque scène, Will Ferrell et elle faisait voter l'équipe de tournage pour décider de qui était le plus drôle : «Il s'agissait de battre l'autre».