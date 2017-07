Poutine signe une loi controversée sur un plan de relogement massif

Le président Vladimir Poutine a promulgué samedi une loi controversée autorisant la destruction de plusieurs milliers d'immeubles anciens à Moscou et le relogement de leurs habitants, un projet qui avait provoqué des manifestations d'envergure en mai.

Officiellement publiée samedi, cette loi qui entre en vigueur immédiatement a été votée le 14 juin par la Douma, chambre basse du Parlement russe, et approuvée le 28 par le Conseil de Fédération (chambre haute).

Selon ce grand plan d'urbanisme annoncé en février par le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, plus de 4000 immeubles datant de la période soviétique doivent être démolis à partir de septembre, ce qui nécessitera le relogement de plusieurs centaines de milliers de Moscovites.

La mairie de Moscou veut remplacer ces milliers d'édifices comprenant peu d'étages par de hautes constructions permettant de loger bien plus de familles, dans une capitale de 12 millions d'habitants où la place manque.

Mais ce projet symbolise selon ses détracteurs l'absence de respect des autorités pour la propriété privée. En mai, une manifestation avait réuni 5000 personnes selon la police, 30 000 selon les organisateurs dans la capitale russe, soit une mobilisation d'une ampleur rare contre les autorités.

Face à ce mécontentement, les autorités ont déjà réduit l'envergure du projet qui devait au départ concerné plus d'un million de Moscovites.

L'État promet aux personnes relogées un appartement de taille «équivalente», et non pas de la même valeur, dans le même quartier. L'accord d'une majorité des habitants sera en théorie nécessaire pour qu'un immeuble soit détruit: les habitants n'auront alors que 60 jours pour déménager et il leur sera impossible de contester cette décision.

Surnommés les «Khrouchtchevki» parce que construits à l'époque où Nikita Khrouchtchev dirigeait l'Union soviétique, dans les années 1950 et 1960, ces immeubles sont emblématiques des banlieues de Moscou et de très nombreuses villes russes où ils ont permis de résoudre la crise du logement que connaissait alors le pays