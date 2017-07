Rencontre inattendue avec un gros ours dans son garage

Toute une frousse pour une femme du Colorado, à son retour à la maison : elle est tombée face à face avec un ours dont le poids est estimé à 400 livres.

Denielle Backstrom, qui demeure à Colorado Springs, a stationné son véhicule dans son garage et l’ours est entré au même moment, a rapporté ABC News. Elle a filmé la rencontre avec son téléphone cellulaire.

Dans la vidéo qu’elle a partagée avec sa station de télévision locale, on peut l’entendre klaxonner et crier à l’ours de s’en aller.

Mais l’animal, visiblement peu impressionné, reste dans le garage et autour de sa voiture. Il finit par sortir. C’est à ce moment qu’elle ferme la porte du garage, espérant que l’animal ne tente pas d’entrer à nouveau chez elle.

Il s’agirait d’un ours qui a déjà été vu dans les environs et qui a mangé un pot de crème glacée dans un congélateur, selon les services fauniques du Colorado. Un piège a été installé dans la cour de Mme Backstrom pour tenter de capturer l’animal et de le relocaliser.