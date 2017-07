«The Beguilded»: un homme et des femmes

Sofia Coppola s’attaque à «The Beguiled», adaptation du roman de Thomas P. Cullinan, déjà porté au cinéma en 1971 sous le titre «Les proies».

On ne sait jamais, avec Sofia Coppola, si l’on est dans la réalité ou s’il s’agit d’un réel transformé, presque rêvé.

Le décor de la Virginie, avec sa mousse espagnole qui cascade des arbres, sa brume matinale et les canons de la guerre de Sécession qui tonnent au loin, se prête admirablement à cet exercice à la limite de l’onirique.Dans la moiteur tropicale, alors que Mademoiselle Amy (Oona Laurence) va cueillir des champignons, elle tombe, au pied d’un arbre, sur le Caporal John McBurney (Colin Farrell), mercenaire qui s’est enrôlé dans les rangs nordistes.

Il convainc la fillette de lui porter secours et elle le mène vers le pensionnat dirigé par Mademoiselle Martha (Nicole Kidman). Guindée, sévère, prude et catholique, elle mène l’institut d’une main de fer et règne sur ses ouailles - Mademoiselle Jane (Angourie Rice), Mademoiselle Emily (Emma Howard) et Mademoiselle Alicia (Elle Fanning) -, avec Mademoiselle Edwina (Kirsten Dunst) qui fait office de professeure de français.

Quand le soldat blessé arrive dans ce gynécée épargné par les rigueurs et les atrocités de la guerre, c’est l’émoi, chacune cherchant à gagner ses faveurs. La seule qui résiste (ou qui fait mine de résister), c’est Martha. C’est donc elle qu’il faut que McBurney séduise, d’autant que la directrice est également celle qui décide de son sort, le soigner ou le livrer aux Sudistes.

Pris dans un engrenage de séduction - et donc de pouvoir - au milieu de toutes ses femmes privées de présences masculines, McBurney court à sa perte.Alors que le long métrage de 1971 - réalisé par Don Siegel avec Clint Eastwood dans le rôle principal - racontait cette histoire du point de vue du soldat, Sofia Coppola a décidé de renverser le regard porté et de se concentrer sur les personnages féminins.

Et la démarche fonctionne - ce n’est pas un hasard si elle a remporté le prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes -, la subtilité de ce jeu du chat et de la souris prenant, sous sa direction, un enrobage plus comique. Les aficionados du film précédent regretteront l’escamotage de certains rebondissements (et personnages) et le lissage du personnage incarné par Colin Farrell, beaucoup moins tordu et manipulateur que celui de Clint Eastwood.

Note : 3,5 sur 5