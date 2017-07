«The Beguiled»: Les femmes (et l’homme) de Sofia Coppola

«The Beguiled», présenté au Festival de Cannes en mai dernier, réunit Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning. Il intègre également Colin Farrell, soldat blessé pendant la guerre de Sécession dans un pensionnat de jeunes filles.

Adaptation du roman éponyme de Thomas Cullinan, déjà porté au grand écran par Don Siegel en 1971 avec Clint Eastwood dans le rôle du caporal McBurney, le soldat nordiste, «The Beguiled», a valu à Sofia Coppola le prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes.

Après avoir vu le long métrage de 1971, «j’ai été très intéressée, même si je n’avais jamais eu l’idée de faire un remake, a expliqué la cinéaste lors de la conférence de presse donnée sur la Croisette en mai dernier. Le film était raconté du point de vue de l’homme, et je me suis dit qu’il serait passionnant de retourner au livre et de raconter cette histoire du point de vue des femmes du pensionnat. J’ai alors commencé à imaginer ce que pouvait être la vie de ces femmes à cette époque.»

Gravement blessé, John McBurney est soigné par Martha Farnsworth (Nicole Kidman), directrice puritaine d’un pensionnat pour jeunes filles dans cette Virginie de 1864, alors que la guerre civile fait rage. Rapidement, au sein de ce cloître exclusivement féminin, le caporal devient un objet de convoitise, au point que les passions s’enflamment. La jeune Alicia (Elle Fanning) flirte avec le soldat, qui entame une liaison avec Edwina (Kirsten Dunst). Au terme de ce huis clos, la vengeance de Martha sera implacable.

«Il fallait trouver un homme capable de tenir tête à toutes ces femmes, un homme qui soit un contraste, très masculin, sombre, exotique, puisque c’est un soldat ennemi. Quand j’ai rencontré Colin, je savais qu’il serait capable d’établir un lien avec chaque personnage féminin», a expliqué Sofia Coppola qui a toujours pensé à Nicole Kidman pour le rôle de la directrice.

Féministe?

«C’était intéressant de travailler avec autant de femmes de différents âges, qui ont apporté chacune quelque chose de spécial au rôle», de souligner la cinéaste. En explorant un environnement exclusivement féminin, Sofia Coppola effectue des parallèles avec la société moderne.

«Chaque fois qu’on trouve un groupe de femmes isolées, coupées de tout - et j’avais entendu parler de ce genre de pensionnats -, on observe différentes dynamiques entre les femmes. Nous avons essayé d’approcher le sujet d’un angle auquel nous pouvions nous rattacher et qui serait sincère.»

Pour Kirsten Dunst, il s’agit moins d’un regroupement de femmes que d’êtres humains. «Dès que vous avez des personnes rassemblées dans un lieu - que ce soient des femmes, des hommes ou les deux - dans des circonstances similaires, il en sortira toujours quelque chose. Je crois que c’est une technique de survie. Le personnage de Colin est représentatif de toutes ces pulsions qui ont été bridées pendant longtemps. Pour moi, ça n’a rien à voir avec le fait qu’il soit un homme.»

«La nature même de l’oppression n’est spécifique à aucun sexe, a renchéri Colin Farrell. Si des gens se réfugient dans une situation similaire, il faudra toujours en payer le prix fort.»

Et la réalisatrice laisse aux spectateurs le soin d’en tirer des conclusions.

«J’ai tout simplement tenté de montrer ce que je ressentais, a-t-elle dit. Mais, au cœur du long métrage, on y trouve la lutte de pouvoir entre les hommes et les femmes, qui est toujours d’actualité aujourd’hui... d’une manière que j’espère divertissante et juteuse.»

«The Beguiled» est arrivé dans les salles québécoises le 30 juin.