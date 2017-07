Trump dénonce encore des médias qui véhiculent la «haine» envers lui

Donald Trump s'en est de nouveau pris samedi matin aux médias, qu'il accuse de véhiculer la «haine» envers lui, poursuivant notamment sa passe d'armes particulièrement acrimonieuse avec deux journalistes de la chaîne MSNBC.

Sa querelle avec les présentateurs de la chaîne, dont la violence des mots a choqué jusque dans le camp républicain, a donné lieu samedi à une série de tweets matinaux avec, à la clé, une nouvelle salve d'insultes.

«Le fou Joe Scarborough et Mika (Brzezinski) bête comme ses pieds ne sont pas de mauvaises personnes, mais leur mauvaise émission est dominée par leurs patrons de NBC», a écrit Donald Trump en citant la chaîne dont il dénonce régulièrement la couverture qu'il juge partiale.

Word is that @Greta Van Susteren was let go by her out of control bosses at @NBC & @Comcast because she refused to go along w/ 'Trump hate!' — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

I am extremely pleased to see that @CNN has finally been exposed as #FakeNews and garbage journalism. It's about time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017