Un bikini fait de pizza offert pour 10 000 $

La chaîne de restauration Villa Italian Kitchen a offert un produit particulièrement inusité cette semaine. Jusqu’au 5 juillet, il est possible de se procurer un bikini fait sur mesure entièrement fait de pizza en échange de 10 000 $.

L’annonce a été faite mercredi dernier, photos à l’appui, sur le compte Facebook du Villa Italian Kitchen. La compagnie assure que la styliste new-yorkaise Jessie Bearden est responsable de cette confection unique. Elle affirme vouloir célébrer la «journée nationale du bikini» en grand.

D’abord basé à New York, il existe maintenant plus de 300 succursales de Villa Italian Kitchen dans six pays.