Un été de premières pour Mario Jean

Cet été, Mario Jean brûlera les planches pour la premières fois en 26 ans de carrière, dans la comédie «Je vous écoute», au théâtre La Marjolaine. Rencontré à quelques semaines du début des représentations, l’humoriste, qui signe également l’adaptation québécoise de la pièce, était fébrile, car il réalise un vieux rêve.

Son passage à Eastman sera doublement marqué puisqu’il y tiendra sa première exposition d’objets d’art dans une galerie de la ville.

Après avoir touché au jeu à la télévision et au cinéma - notamment dans «Histoires de filles» et «Monica la mitraille» -, ainsi qu’à l’animation à la télé et à la radio en plus de faire du stand up, Mario Jean avait envie d’explorer une autre avenue. «Je suis rendu à une période où j’ai le goût d’essayer des affaires. Je n’ai rien à prouver. Je n’ai jamais joué au théâtre et ça faisait quelque temps que je me disais que j’aimerais ça. Ç’a passé proche il y a quelques années, au Théâtre des Cascades avec Michel Laperrière, mais ça n’a pas marché avec l’horaire et mon plan de carrière. Là, ma carrière est assez établie», raconte celui qui a 26 ans d’expérience derrière la cravate.

Coup de chance: l’agence Encore Spectacle, avec laquelle l’humoriste est associé, a vu la pièce «Je vous écoute» en France et en a fait part à son protégé, qui a été séduit par la comédie. L’agence a ensuite approché le Théâtre La Marjolaine pour coproduire la pièce, mise en scène par Bernard Fortin.

Apprendre à jouer en équipe

Mario Jean a beau être un habitué de la scène, cette fois il apprend à jouer en équipe. «J’aime beaucoup travailler avec les autres comédiens et avec Bernard Fortin. C’est enrichissant. On n’est pas habitués à ça, en humour; on travaille souvent seul. En télé, on ne travaille pas seul, mais on travaille vite. Au théâtre, on a le temps d’approfondir les affaires. Est-ce que je vais jouer dans d’autres pièces? Je n’en ai aucune idée. J’aimerais bien ça, mais on verra pour la suite. Je ne laisserai pas l’humour parce que c’est extraordinaire de faire des shows d’humour.» D’ailleurs, il lui reste encore quelques spectacles, et il compte bien se remettre à l’écriture pour un nouveau one man show à l’automne.

Dans «Je vous écoute», son personnage s’est fait laisser par sa femme, chose qu’il n’avait pas vue venir. Il se rend alors chez le psychologue que sa femme consultait, car il le tient responsable de leur rupture. C’est Marc-André Coallier qui lui donne la réplique dans cette pièce. «Mario Jean est discipliné, sérieux, et son côté bouffon est intéressant parce que c’est ce qui permet de trouver des idées», a raconté celui qui dirige le Théâtre La Marjolaine depuis 14 ans.

Bernard Fortin n’avait, lui aussi, que des bons mots à son égard. «Il est habile, en possession de son art. On a travaillé le texte ensemble. On s’est parlé beaucoup du personnage, de sa vision et de la mienne.» C’est d’ailleurs la femme de Mario Jean, Nathalie, qui l’a aidé à répéter ses répliques. «Parfois, en humour, on oublie quelque chose, mais comme on est tout seul, ce n’est pas grave. Au théâtre, ça peut avoir un impact si on ne dit pas le bon mot», relate le principal intéressé.

L’humoriste et acteur s’est aussi chargé de faire l’adaptation québécoise de cette comédie du chanteur français Bénabar. «L’idée vient de moi parce qu’en lisant la pièce, je voyais déjà ce qui ne marchait pas. Le sens de la pièce est le même, mais il fallait faire l’adaptation parce qu’il y avait des références qui ne cadraient pas pour nous.»

Ses œuvres exposées

Autre première pour Mario Jean, cet été: les objets d’art qu’il fabrique seront à la vue de tous. «Il y a une nouvelle galerie d’art à Eastman qui m’a demandé d’exposer cinq, six pièces, des lampes, des cadres. Si vous venez au théâtre, à Eastman, allez faire une petite visite à la galerie! L’année prochaine, j’achète la ville! (rires) C’est une première exposition et, si ça marche, ça pourrait continuer à l’automne.»

Pendant qu’il jouera au Théâtre La Marjolaine tout l’été, ses gars ne chômeront pas non plus. «Ils travaillent tous les deux au IGA. Mon aîné, Dominique (22 ans), étudie en histoire de l’art et il fait des soirées de DJ. L’autre, David (18 ans), est en cinéma, à Saint-Hyacinthe.»