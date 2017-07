Un organisateur du festival cauchemardesque aux Bahamas arrêté

L'entrepreneur William McFarland, organisateur d'un festival de musique aux Bahamas qui se voulait très chic, mais a tourné au fiasco fin avril, a été arrêté vendredi à New York et inculpé pour fraude bancaire, a indiqué le procureur fédéral de Manhattan.

McFarland, 25 ans, devait être présenté au juge fédéral Kevin Fox samedi. Il risque 20 ans de prison en cas de condamnation, selon un communiqué vendredi soir du procureur Joon Kim.

Le Fyre Music Festival avait été annulé à son premier jour, le 28 avril dernier, après que des centaines d'amateurs de musique et de fête - qui auraient déboursé jusqu'à 100 000 dollars par personne pour les offres VIP - eurent découvert, en arrivant dans l'archipel, des tentes d'hébergement d'urgence et des sandwiches rudimentaires, loin du luxe promis.

Le festival, organisé par McFarland et le rappeur new-yorkais Ja Rule, avait ensuite publié des excuses sur son site internet, assurant que tous ceux qui avaient pris des billets seraient remboursés.

«McFarland a promis un festival de musique "qui changerait la vie", mais qui s'est soldé par un désastre», a fait valoir le procureur.

Via sa société Fyre Media et une filiale, McFarland «a vraiment fait tout un show, présentant de façon trompeuse le statut financier de ses entreprises pour récolter des investissements juteux. Au final, l'échec très public du Fyre festival signalait que quelque chose clochait», a dénoncé le responsable du bureau du FBI à New York, William Sweeney, co-responsable de l'enquête ayant mené à cette arrestation.

Précisément, le parquet fédéral accuse McFarland d'avoir poussé «au moins deux individus à investir environ 1,2 million de dollars dans Fyre Media et une autre société associée, sur la base d'une fausse représentation des revenus de Fyre Media.»

McFarland aurait notamment dit aux investisseurs que «Fyre Media percevait des millions de dollars de revenus en réservant des milliers d'artistes, entre au moins juillet 2016 et avril 2017», alors que sur cette période, «Fyre Media avait récolté moins de 60 000 dollars en réservant 60 artistes», selon le communiqué.

Ce festival de cauchemar, organisé par McFarland et le rappeur new-yorkais Ja Rule, a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Une plainte en nom collectif pour tous ceux qui avaient acheté des billets a été déposée début mai devant un tribunal fédéral de Californie, réclamant des dommages et intérêts d'au moins 100 millions de dollars.

De nombreux festivaliers avaient partagé des photos montrant une foule à l'aéroport, attendant les vols promis par l'organisation pour les reconduire à Miami, et indiqué qu'ils n'avaient ni nourriture ni eau.

Le rappeur Ja Rule, comme le gouvernement des Bahamas pourtant non impliqué dans l'organisation de l'évènement, s'étaient eux aussi excusés.