De longues heures d’attente pour obtenir du «pot» légal

Ils étaient nombreux dans les rues de Las Vegas à attendre pour pouvoir profiter du cannabis maintenant légal pour un usage récréatif, vendu dans des dispensaires.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

«J’ai déjà été dans le trouble pour avoir été en possession de cannabis», explique Nathaniel White qui a fait la file pendant cinq heures samdi pour mettre la main sur un sachet de marijuana. On est en train de faire l’histoire. Je peux marcher avec mon sachet d’herbe et je ne risque pas d’aller en prison. Je peux même en parler à un policier et en rire avec lui», s’enthousiasme l’homme, en entrevue avec CNN.

Plus de 40 millions de touristes se rendent annuellement dans la Ville du vice, et la légalisation de la marijuana récréative pourrait bien en attirer quelques autres. Selon les estimations actuelles, l’État récolterait plus de 60 millions de dollars en taxes provenant de la vente de cannabis.

Les adultes de 21 ans et plus peuvent maintenant acheter jusqu'à 28 grammes de cannabis par jour ou 3,5 grammes de concentré. Il est par ailleurs interdit de vendre à des jeunes de moins de 21 ans, de fumer du cannabis dans la rue ou encore de conduire après un joint.

Le Nevada est devenu le cinquième État américain à légaliser la vente de cannabis pour un usage récréatif, après l’Oregon, le Colorado, l’Alaska et l’État de Washington.