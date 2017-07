Game of Thrones a servi d’éducation sexuelle à Sophie Turner

Sophie Turner, 21 ans, était âgée de seulement 12 ans lorsqu'elle a rejoint le casting de Game of Thrones, série dans laquelle l'actrice joue le rôle de Sansa Stark.

Dans une interview accordée au London Times, la starlette a admis avoir appris plus qu'elle ne l'envisageait grâce à la série. «La première fois que j'ai entendu parler du sexe oral, c'était après avoir lu un script de la série, a-t-elle confié, j'avais 13 ans et je me suis dit ''Wow, les gens font vraiment ça ? C'est fascinant''.»

Avant d'ajouter: «Je lisais le script et on parlait de trucs très visuels. Je pense que ça a été un cours d'éducation sexuelle, d'être dans Game of Thrones.»

Le personnage de Sophie Turner a été victime d'un viol dans une scène diffusée en 2015. La scène a été l'une des plus controversées de la série, mais Sophie Turner avoue avoir été un peu déçue par les réactions que la séquence a provoquées.

«Les agressions sexuelles ne sont pas des choses que j'ai connu ou que quelqu'un que je connais a connu, donc j'étais un peu blasée par tout ça, c'était naïf. Mais plus on parle d'agressions sexuelles et mieux c'est et tant pis pour ceux qui disent qu'on ne devrait pas diffuser ce genre de scènes à la télé ou ceux qui disent qu'ils vont boycotter la série à cause de ça», a-t-elle déclaré.