La route s’effondre encore à Rawdon

Une famille de Rawdon a eu toute une frousse en retournant à la maison samedi soir lorsque sa voiture est passée par-dessus une crevasse de plus d’un mètre qui s’était formée sur la route.

«Il doit y avoir un ange qui veillait sur nous, car je ne comprends pas comment on a fait pour passer par-dessus le trou. C’est miraculeux», a témoigné Annie Paquette, encore secouée dimanche.

Il s’agit du troisième effondrement de route en moins de quatre mois à Rawdon, dans Lanaudière.

Mme Paquette et son conjoint, Jocelyn Robillard-Bertrand, revenaient avec leurs deux filles des festivités de la fête du Canada, vers 23 h 30, samedi. Ils ont emprunté le chemin du Lac Brennan, où se trouvait la crevasse large d’au moins 1,5 m et profonde d’un peu moins d’un mètre.

«Je conduisais tranquillement puis pouf !, je ne vois que du noir à terre et je n’ai pas le temps de freiner en voyant le trou. Ç’a beaucoup brassé et les enfants pleuraient», a raconté la mère de famille.

Si la famille n’a pas été blessée, elle en est sortie secouée. Les sacs gonflables se sont déployés au moment de traverser la crevasse et l’une des vitres du véhicule a craqué.

«On aurait dit que ça s’est fait au ralenti», a imagé M. Robillard-Bertrand.

Travaux

Les deux parents préfèrent ne pas s’imaginer ce qui serait arrivé si la voiture n’avait pas réussi à passer par-dessus le large trou dans la route.

«On s’est tous regardé pour voir si tout le monde allait bien. L’important, c’était ça et non les dommages à la voiture ou ce qui aurait pu nous arriver», a souligné M. Robillard-Bertrand.

Après avoir signalé que la route était littéralement coupée en deux aux autorités, des équipes de la Ville sont rapidement arrivées sur place pour constater l’étendue des dégâts.

«Eux non plus ne comprenaient pas comment on n’a rien eu, c’est quand même très large comme trou», a fait valoir le père de famille.

Des travaux se sont mis en branle et des employés ont colmaté la brèche. L’hypothèse la plus plausible serait que le ponceau sous la route aurait cédé en raison des fortes précipitations survenues dans les heures précédant le passage de la voiture.

«Ils ont travaillé durant la nuit pour régler la situation et dimanche matin, tout était réglé», a indiqué le maire de Rawdon, Bruno Guilbault.

D’autres effondrements

Cet effondrement s’ajoute au trou d’une soixantaine de pieds qui s’était formé sur la rue Queen, artère principale de Rawdon, à la fin avril, donnant lieu à une scène impressionnante.

Dix jours auparavant, un autre effondrement survenait sur la route 341.

Malgré la fréquence des effondrements, le maire Guilbault ne se montre pas outre mesure inquiet de la situation. Il estime que les pluies des derniers mois ont mené la vie dure aux routes de sa ville, ce qui a eu pour effet des créer les crevasses.

«Souvent, on arrive à le prévenir avant un effondrement, mais cette fois-ci, avec autant de pluie, c’est difficile à prévoir... On espère tout simplement que ça n’arrivera plus», a-t-il dit.