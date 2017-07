Le départ de La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie a été lancé

Pour la première fois, la Boucle Pierre Lavoie se tient à l'extérieur du Grand Défi. Dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, le départ a été donné dans la métropole dimanche matin. Plus de 5000 cyclistes complèteront ce parcours de 135 km.

«La boucle était à l’intérieur du 1000 km dans les dernières années, mais elle grossissait et ça devenait problématique. Ça empêchait de nous déployer sur de plus grandes distances à travers le Québec», a expliqué Pierre Lavoie à la veille du départ.

Le motivateur explique qu’il s’agit d’un parcours réalisable, mais qui exige de la préparation.

«Ces gens ont utilisé le vélo comme outil de changement pour leur mode de vie, a dit Pierre Lavoie. Ils veulent réaliser un défi et on veut s’assurer qu’ils réussissent avec un parcours plat, sans voiture. Après 135 km, quand tu traverses la ligne, l’effet d’estime de soi est encore plus grand.»

L’humoriste Philippe Laprise, qui participe à l’événement, affirme que l’entraînement doit se faire sur 100 km. Les nombreux cyclistes étaient donc fébriles à quelques minutes du départ.

«J’ai participé à la Boucle lors de la première année et c’est là où j’ai décidé de changer mon alimentation et de m’entraîner. Je me suis pris en main pour ma santé», a-t-il confié.

Le départ de La Boucle se fait sur le boulevard René-Lévesque, au coin de la rue Mansfield.

Le parcours, d’une distance de 135 km, est complètement fermé à la circulation et empruntera des secteurs normalement inaccessibles: «Des autoroutes, des bretelles d’autoroutes, des endroits où normalement on ne peut pas circuler à vélo», a souligné l’animatrice de la chaîne LCN, Julie Marcoux qui participe à l'évènement.

En plus du départ et de l’arrivée qui auront lieu à Montréal, La Boucle traversera sept municipalités. Elle passera par Sainte-Catherine, Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Marthe, Saint-Isidore-de-Laprairie et Saint-Constant.

Trois points de ravitaillements seront situés au 41e, 80e et 110e km. À leur retour, les cyclistes pourront profiter des festivités sur les sites de la Place du Canada et du Square Dorchester.