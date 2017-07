Phil Collins de retour sur scène

Phil Collins était à l'une des têtes d'affiche du concert annuel Barclaycard presents British Summer Time Hyde Park à Londres ce vendredi 30 juin.

Il a interprété ses plus grands hits à l'instar de In The Air Tonight, Easy Lover et Another Day In Paradise. S'adressant au public au début du concert, Phil Collins a expliqué pourquoi il était de retour sur scène après avoir annoncé qu'il prenait sa retraite. « Je comprends que j'avais dit que je ne referais plus ça. La vérité c'est que vous m'avez manqué. Alors, amusons-nous », a-t-il dit à la foule en délire.

En octobre 2016, Phil Collins annonçait qu'il reprenait sa carrière avant de partir en tournée dans le cadre du Not Dead Yet Tour, début juin. Cependant le chanteur avait dû annuler ses dates à Londres après un accident domestique. Phil Collins s'était violemment cogné la tête après avoir trébuché chez lui.

Durant son concert vendredi Phil Collins est resté assis, mais le chanteur a pris le temps d'introduire les membres de son groupe y compris son fils de 16 ans, Nicholas, qui était à la batterie.

Quelques heures avant qu'il ne monte sur scène Phil Collins recevait le prix de l'innovation pour célébrer ses 36 ans de carrière, lors de la cérémonie O2 Silver Clef Awards.