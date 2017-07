Un couple obligé de payer 900$ US pour un trajet en Uber

Au lendemain d’un festival, un couple du Milwaukee a eu la mauvaise surprise de voir que leur trajet en Uber leur avait coûté 900 dollars américains, soit 1167 dollars canadiens.

Pour se rendre au Summerfest de Milwaukee, Keith Tubin et sa femme ont choisi d’utiliser les services d’Uber. Après s’être rendu à l’arrêt prévu, le couple a demandé au conducteur s’il était possible de faire d’autres haltes un peu plus loin.

Une requête que le conducteur du Uber a acceptée sans aucun problème, les ajoutant lui-même à l'ordinateur de route, mais omettant de préciser quel serait le tarif final.

C’est le lendemain matin que Keith a découvert l’addition plutôt salée de 898 dollars américains.

Si ce trajet a coûté aussi cher, c’est parce qu’Uber augmente toujours ses tarifs en cas de forte demande. Ce soir-là, à cause du festival de musique, les tarifs étaient multipliés par 8,6.

Malgré un échange de courriels avec la société de transports, Keith et sa femme n’ont pas réussi à se faire rembourser. Pour Uber, les 898 dollars correspondent bien au trajet effectué.