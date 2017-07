Un homme de 52 ans est porté disparu à Laval

Un homme de 52 ans, André Germain, a été porté disparu dimanche en début de soirée à Laval.

Le Service de police de Laval a indiqué que l’homme a été vu pour la dernière fois samedi dans une pharmacie du secteur de Pont-Viau.

«Il aurait tenu des propos qui laissaient craindre pour son bien-être», a souligné la police dans un communiqué, ajoutant que sa famille est très inquiète. M. Germain doit prendre de la médication.

André Germain mesure 1m75 (5pi 9po) et pèse 79,5 kg (175 lb). Il a les cheveux gris, les yeux pers et porte des lunettes. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail à manches longues noir.

Il s’exprime en français. La police a ajouté qu’il se déplace avec un vélo vert.

La police de Laval demande l'aide du public et précise que toute information permettant de retracer cet homme sera traitée confidentiellement via la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 170701 039