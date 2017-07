À quand la réouverture de la route à Rawdon?

Plus de deux mois après le spectaculaire effondrement survenu sur la rue Queen à Rawdon, les travaux entrent dans une nouvelle phase et on a une meilleure idée de ce que ça va coûter pour tout réparer.

À la suite des pluies abondantes d'avril dernier, un ponceau qui a cédé a causé cet important effondrement.

La Ville vient de lancer les appels d'offres en vue de reconstruire la portion de la rue Queen qui a été emportée à la suite de l'affaissement de terrain spectaculaire et la facture risque d'être passablement salée.

TVA Nouvelles a appris que Rawdon a déjà dû débourser 412 000$ et s'attend à en dépenser 1,1 million de plus pour la reconstruction.

La facture totale d'environ 1,5 million sera absorbée en partie par la municipalité, mais également par le gouvernement du Québec qui avait promis son aide.

Au départ, la Ville avait évoqué fin juin pour la réouverture, mais a dû revoir son échéancier. «Je me suis promis de ne plus jamais dire de date», blague le maire Guilbault.

«L'objectif est très simple c'est avant le début des classes parce que vous le savez, il y a des écoles aux alentours. On m'a dit que ce serait peut-être serré pour l'échéancier du début des classes, mais ça ne devrait pas retarder beaucoup», poursuit le maire.