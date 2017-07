Contamination du terrain d’Aléris: Alcoa nie être responsable

Le géant de l'aluminium Alcoa a nié être responsable de la contamination du site de l'ancienne usine de transformation d'aluminium Aléris de Trois-Rivières.

Dans une déclaration transmise à TVA-Trois-Rivières, la compagnie a fait valoir que son entité qui, à l'époque, a été propriétaire de Reynolds ltée, a été vendue en 1997. «À la suite de cette transaction, Gestion Alcoa Canada Cie a réalisé l'ensemble des travaux de réhabilitation alors requis sur le site et reliés à l'exploitation qu'elle en a faite au moment où elle en était propriétaire. [...] Depuis 1997, le site a été acquis et opéré par plusieurs propriétaires et nous croyons que ceux-ci y ont causé des impacts environnementaux dont ils devraient être tenus responsables», a exprimé l’entreprise.

Alcoa et le dernier propriétaire en lice du complexe, Corporation de développement Trois-Rivières, sont notamment interpellés, via une ordonnance, par le ministère de l'Environnement. Le gouvernement leur demande de présenter un plan de décontamination du site et un calendrier de réalisation d'ici le 5 septembre prochain.

Selon le ministère, les parties communiquent entre elles depuis l'émission de l'ordonnance au début du mois de juin. La Corporation de développement Trois-Rivières, qui avait repris les installations industrielles au moment de leur faillite, a également fait valoir qu’elle n’est pas responsable de la contamination des lieux. Son président, l'Américain Tim Martinez, estime que la pollution en cause existait au moment où il est devenu propriétaire du site.