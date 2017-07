Des conseils pour un spectacle en toute sécurité

Juillet est là, et il finira bien un jour par faire assez beau pour organiser des soirées en plein air... Quoi de mieux, pour agrémenter ces veillées à la belle étoile, que des feux d’artifice?

Mais leur utilisation domestique représente un certain risque, et avant de se lancer, il est bien de se rappeler certaines règles de sécurité élémentaires.

Vérifiez d’abord s’il existe une règlementation dans votre municipalité entourant leur utilisation. Puis avisez votre compagnie d’assurance et le service de sécurité incendie du secteur de vos intentions, puisqu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

Ça peut sembler évident, mais lisez bien les instructions des feux d’artifice avant de vous lancer! Ils ont le potentiel de vous blesser sérieusement. Surtout, ne tentez pas de les fabriquer vous-même.

Avant même d’utiliser ce matériel, d’ailleurs, il faut se montrer prudent en l’entreposant dans un endroit frais et sec, et à l’abri de la portée des enfants. Si vous avez à vous déplacer avec, déposez-le dans le coffre arrière du véhicule, jamais sur vous ou sur un passager.

Quand vient le temps de choisir un site pour allumer vos feux d’artifice, privilégiez un endroit loin des bâtiments, des voitures, des arbres et des câbles électriques. Et très important: assurez-vous de la proximité d’un important réservoir d’eau et d’un câble d’arrosage. Les spectateurs aussi doivent être tenus à l’écart, à au moins 20 mètres du site d’allumage.

Avant de lancer le spectacle, vérifiez la direction des vents et assurez-vous qu’ils ne dépassent pas 40 km/h. Munissez-vous également d’accessoires de protection comme des gants, lunettes et coquilles pour les oreilles, ainsi que des vêtements longs en coton.

Ne fumez pas en manipulant ce matériel, et évitez de consommer de l’alcool: quand il est question de sécurité, rien ne presse.

Enfin, ne tenez pas les pièces allumées dans vos mains, ni celles sur le point de l’être. Ne tentez pas de rallumer celles qui ont déjà été utilisées ou qui sont endommagées.

Une fois le spectacle terminé, n’oubliez pas d’inspecter les lieux pour éliminer tout risque d’incendie. Attendez une trentaine de minutes avant de nettoyer le site, et suivez les instructions du service de sécurité incendie pour disposer du matériel en toute sécurité.

Rappelez-vous que si vous éprouvez du plaisir en admirant le spectacle des feux d’artifice, vos animaux de compagnie, eux, peuvent en être terrifiés. Gardez-les préférablement à l’intérieur, et voyez identifier adéquatement vos amis à quatre pattes puisque certains d’entre eux prennent la fuite quand la peur est trop intense.

Pour d’autres recommandations, visitez le site du ministère de la Sécurité publique.