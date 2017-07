Greffée du cœur, elle décède quelques heures après son accouchement

Une jeune femme, qui avait été greffée du cœur il y a quelques années, est décédée quelques heures après avoir donné naissance à son premier enfant.

Megan Moss Johnson, 31 ans, aurait souffert de complications après son accouchement qui auraient entraîné sa mort.

«J’ai reçu un message texte de Nathan me demandant de prier. Nous ne savions pas ce qui se passait. Je me suis rapproché de l’hôpital pour être proche au cas où, même si je n’avais aucune idée du drame qui se jouait», a expliqué un ami de la famille, Josh Wilson, à CNN.

Il a précisé que Megan Moss Johnson avait reçu une greffe de cœur il y a sept ans, mais que tout allait bien depuis ce temps-là.

Il a ajouté que la petite famille originaire de Nashville avait eu le temps de passer six heures ensemble avant que la santé de la jeune femme ne se dégrade.

Happy Birthday Eilee Kate Johnson. Megan was/is a professional and feels great. Her heart worked perfectly the whole time and Eilee introduced herself quickly and smooth. I am a rich man!!! Une publication partagée par Nathan Johnson (@iamnathanjohnson) le 27 Juin 2017 à 3h56 PDT

Face à ce drame, M. Wilson a décidé de mettre en ligne une campagne de sociofinancement qui a connu un succès retentissant.

Alors qu’il ne comptait récolter que 40 000 dollars, il a finalement reçu plus de 400 000 dollars en cinq jours.

«Je me suis dit que Nate avait une fille maintenant et qu’il devait l’élever le mieux possible. Alors, pourquoi ne pas faire cette collecte de fonds pour qu’ils puissent passer du temps ensemble?», a-t-il dit.

«Je ne m’attendais pas à ce que les gens réagissent de la sorte. Toutes ces personnes généreuses qui ne connaissent même pas la famille...»

Par ailleurs, M. Wilson a confié que la jeune mère de famille avait signé sa carte de donneur et que plusieurs de ses organes, dont ses cornées, ont été prélevés pour aider des malades en attente.