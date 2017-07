King Crimson a dépassé les attentes

King Crimson, le légendaire groupe pionnier du rock progressif, a livré un concert époustouflant, lundi soir, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal, devant une salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts hyper attentive et remplie à pleine capacité.

Les huit musiciens, emmenés par Robert Fripp, ont pris place sur la scène alors que le public lui offrait déjà une ovation, avant même le début du spectacle.

Le guitariste Robert Fripp, fondateur et vétéran du groupe, souhaitait pousser l’audace d’avoir quatre batteries sur le devant de la scène pour cette nouvelle tournée. Des contraintes de temps de répétition leur ont permis d’en avoir seulement trois, comme à leur dernier passage au Théâtre Saint-Denis, en 2015.

Le plus incroyable est que les trois drummers – Pat Mastelotto, Gavin Harrison et Jeremy Stacey – disposent chacun d’une partition différente et leur coordination est hallucinante. Les batteries semblent par moments se répondre. Malgré leur puissance, ils réussissent à ne pas envahir l’espace, laissant la musique prendre son envol, tout en donnant de la place aux autres instruments.

Tony Levin, également connu comme le bassiste de Peter Gabriel, Mel Collins au saxo et flûte, Jakko Jakszyk à la guitare et voix et Bill Rieflin (ex du groupe R.E.M) aux claviers complètent l'octuor.

Peu bavard durant tout le spectacle, Robert Fripp, assis sur son tabouret et casque vissé sur les oreilles, balade son groupe à travers l'immense discographie de King Crimson, reprenant autant des vieux titres que des nouvelles compositions, sans oublier ses grands classiques durant près de trois heures de concert.

On aura notamment pu entendre «Neurotica», «Cirkus», «Lizard», «Radical Action», «Larks' Tongues in Aspic» ou encore «Heroes» et «21st Century Schizoid Man».

Les chansons de King Crimson, un peu à l'image de l'homme à tête de cyclope qui orne leur dernier album, peuvent paraître décalées, étranges, voire dérangeantes pour les profanes, alors qu'elles confèrent à la perfection pour les mélomanes avertis.

Le public de la salle Wilfrid-Pelletier était d'ailleurs dans une écoute studieuse, quasi religieuse, avec des applaudissements chaleureux à chaque respiration. À plusieurs reprises, le groupe a reçu des ovations enthousiastes. Il faut reconnaître que lorsque la maîtrise de la musique est élevée à un niveau aussi exceptionnel, on frôle le génie.

La tournée «Radical Action Tour» de King Crimson fera une seconde halte Québécoise, vendredi prochain, le 7 juillet, au Centre Vidéotron de Québec.