Le traversier Matane-Baie-Comeau toujours en réparation

Jusqu'à nouvel ordre, le traversier F.-A. Gauthier, qui fait la navette entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, est en réparation.

La Société des traversiers du Québec (STQ) poursuit ses investigations depuis samedi.

Deux experts externes vont arriver d’ici mardi et s’ajouter à l’équipe déjà en place en vue de réparer le navire. La STQ a bon espoir de réparer le navire avant vendredi.

«Peut-être que je ferai le tour par Québec à ce moment», indique un passager qui était en destination de Port-Cartier, qui ajoute que son voyage est «remis aux calendes grecques».

D’après les dernières informations de la STQ, un problème électrique lié au système de propulsion a causé la panne de survenue samedi. Environ 200 passagers avaient alors été retenus au large de Matane à bord du navire pendant environ 6 heures après seulement 15 minutes.

Le F.-A Gauthier a connu des problèmes en avril dernier. TVA Nouvelles rapportait plus tôt cette année que 200 bris ont été répertoriés dans la première année de service du navire.

«C’est inacceptable et c’est gênant. On est en pleine saison touristique et on n’a plus de service de traversier entre la Côte-Nord et Matane, dénonce Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. «Ça a un impact sur les travailleurs, pour les familles, qu’est-ce qui se passe?»

Par ailleurs, sur la Côte-Nord, le député de René-Lévesque se dit consterné par la situation. Martin Ouellet éprouve de sérieux doutes sur la fiabilité du navire.

Le député rappelle que ces arrêts de service représentent une entrave au développement économique et touristique de la Côte-Nord.