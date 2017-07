Les anciens propriétaires de l'usine Aléris ouverts à la discussion

L'ordonnance émise par le ministère de l'Environnement du Québec pour forcer la décontamination et la réhabilitation du site de l'ancienne usine de transformation d'aluminium Aléris de Trois-Rivières a produit des effets.

Deux anciens propriétaires, la Corporation de développement TR et Alcoa, se sont montrés disposés à entreprendre des discussions avec Québec par avocats interposés.

Ils doivent produire d'ici le 5 septembre prochain un plan de réhabilitation du site. Alcoa avait été à l'époque propriétaire de l'usine par l'intermédiaire de Reynolds Aluminium. Pour ce qui est de Corporation de développement TR, son président Tim Martinez , le dernier propriétaire en lice de l'usine, a toujours prétendu que la pollution avait été causée non pas par lui, mais par ceux qui l'ont précédé.

Le député de Champlain Pierre-Michel Auger aurait aimé que les choses aillent plus vite; que Québec se charge jusqu'au bout du travail de décontamination et poursuive ses recours juridiques contre les anciens propriétaires. Il se satisfait tout de même de la dernière évolution. «Ce sont des discussions entre procureurs. Ils ont jusqu'au cinq septembre pour nous soumettre un plan et par la suite on verra quelles seront les autres étapes», a dit le député provincial libéral.

Cette usine avait fermé ses portes en 2009.