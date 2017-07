Tous les billets du 50e Festival d'été de Québec sont vendus

Les 135 000 laissez-passer du Festival d'été de Québec ont tous été vendus. La 50e édition du FEQ se déroulera donc à guichets fermés, a annoncé l'organisation lundi matin.

«Il ne fait pas de doute pour nous que la programmation relevée de ce 50e anniversaire a eu l'effet souhaité», s'est réjoui le directeur général, Daniel Gélinas, dans un communiqué de presse.

Metallica, Muse, les Backstreet Boys, The Who, Gorillaz, P!nk et Kendrick Lamar comptent parmi les têtes d'affiche du festival, qui aura lieu du 6 au 16 juillet.

Merci à tous les festivaliers, le #FEQ50 sera présenté à guichets fermés! // Thank you! The 50th Festival is now SOLD-OUT! pic.twitter.com/I0ovZZhlIO — Festival d'été de Qc (@FestivalEteQc) 3 juillet 2017

Pour arriver à 135 000 billets, le FEQ a mis en vente 128 000 laissez-passer réguliers, auxquels on doit additionner 3000 cartes Zone avant-scène or, 2000 cartes à l'avant-scène argent et 2000 places dans les gradins des Plaines.

Aucun billet quotidien ne sera mis en vente, avait déjà fait savoir le FEQ, la semaine dernière.

Selon Daniel Gélinas, les ventes sont en hausse dans les autres régions du Québec et au Canada anglais. «Ce qui laisse présager des retombées touristiques et économiques intéressantes.»