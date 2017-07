Un acteur demande l’aide du public pour retrouver sa fille disparue

Donal Logue, une des vedettes de la série «Gotham», a lancé un cri du coeur sur les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver sa fille de 16 ans.

Jade Logue a été aperçue pour la dernière fois le 26 juin dernier près du Barclays Center dans l’arrondissement de Brooklyn, à New York.

Le lendemain, son père avait fait une première publication mentionnant la disparition de sa fille, mais l’acteur l’avait rapidement supprimée.

Quelques jours plus tard, le père de Jade a officiellement demandé à ses abonnés de l’aider à récolter toute information pertinente quant à la disparition de sa fille.

«Jade, tu nous manques et nous t’aimons. S’il te plaît, reviens à la maison. Si tu lis ceci, je veux que tu saches que je t’aime et que tu me manques terriblement», a écrit l’acteur sur sa page Facebook.

Jade Logue est une fille transgenre. Son père craint qu’elle puisse avoir été enlevée par un prédateur ciblant la communauté transgenre.

«Ceci est ma fille, Jade. C’est une de mes photos préférées d’elle, prise dans des moments plus joyeux. J’aime tout le monde et j’ai rencontré des tonnes de gens, mais honnêtement, personne n’a été plus aimable et adorable que Jade. Je l’aime et sa communauté est forte (j’ai rencontré beaucoup de gens extraordinaires grâce à Jade), mais des prédateurs se promènent parmi eux, car ils savent qu’ils ont affaire à des êtres doux qui font aisément confiance», a écrit Donal Logue.

Selon l’acteur, la police de New York (NYPD) et le FBI participent aux efforts de recherche.

Quiconque détient de l’information sur la disparition de Jade peut communiquer avec le détective Frank Liuzzi au 718-636-6547.