Un avion en vol vers le Manitoba se désintègre, tuant six personnes

Un avion se dirigeant vers Winnipeg s’est apparemment désintégré en plein vol dans la nuit de samedi dans les environs de Philips, au Wisconsin, faisant six victimes, a indiqué le Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis, lundi.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Selon des médias locaux, l’appareil, un Cessna 421 C, transportait six hommes, soit cinq passagers et le pilote. Ce dernier, Kevin James King, 70 ans, a été décrit comme un aviateur chevronné qui possédait les certifications nécessaires pour opérer des avions commerciaux à un ou plusieurs moteurs.

Deux des victimes, Thomas Demauro, 56 ans, et Charles Tomlitz, 69 ans, travaillaient à l’école primaire de Tioga situé à Bensenville, dans l’Illinois. Tous deux prenaient place à bord de l’avion avec leurs fils, Kyle Demauro, 21 ans, et George Tomlitz, 45 ans.

Tous se rendaient à Winnipeg pour un voyage de pêche, a indiqué la direction de l’école primaire.

Un Californien de 63 ans, James Francis, se trouvait aussi à bord de l’avion.

Les autorités ont ouvert une enquête pour tenter de déterminer pour quelle raison l’avion s’est désintégré en vol.

Environ 800 kilomètres séparent Philips de Winnipeg.