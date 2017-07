Un chien de thérapie volé à sa maîtresse

Le Service de police de Toronto est à la recherche d’un chihuahua de thérapie, entraîné pour accompagner une personne souffrant d’une dépression et de stress post-traumatique, qui a été volé, dans la nuit de samedi à dimanche.

Ashley-Victoria Martineau, sa maîtresse, a attaché son compagnon à l’extérieur d’un restaurant, vers 2 h du matin, avant d’aller à l’intérieur pour aller chercher un lunch après avoir assisté aux feux d’artifice dans le cadre des festivités entourant la Fête du Canada.

À sa sortie, elle a trouvé la laisse et le collier, mais son chien (Princess) n’y était plus. «Princess m’a beaucoup aidé, a indiqué la femme lorsqu’interrogée par les médias. C’est comme si on enlevait un chien-guide à une personne non voyante.»

Malgré un témoin oculaire, les policiers torontois n’avaient pas été en mesure de localiser le voleur et l’animal, qui au moment de sa disparition portait un harnais rose.