Un manque de personnel de Bombardier en cause

Alors que les déplacements sont déjà compliqués dans la région métropolitaine, un manque de personnel de Bombardier est à l’origine de l’annulation de trains de banlieue sur les lignes de Mascouche et de Deux-Montagnes de l’AMT.

Auparavant, Bombardier était responsable de l’entretien des trains alors que des employés du CN et du Canadien Pacifique s’occupaient pour leur part de leur conduite. Or, depuis le 1er juillet, c’est Bombardier qui est responsable des deux volets, mais la compagnie n’a pas les effectifs nécessaires au bon déroulement des opérations.

Normalement, 106 employés sont au travail pour faire fonctionner le réseau de l’AMT. Il en manque actuellement deux. L’AMT a donc été dans l’obligation d’annuler trois trains ce lundi et deux autres annulations sont prévues mardi et mercredi.

«Au moins, ils ont avisé les gens, mais peut-être pas assez vite pour qu’on puisse se virer de bord», a affirmé une utilisatrice du train à TVA Nouvelles.

Le réseau de transport affirme faire des pieds et des mains dans le but de trouver les manquants et d’annuler les perturbations prévues au cours des prochains jours.