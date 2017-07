Un projet pilote permet de détourner des tonnes de plastique du dépotoir

Plus de 60 tonnes de plastique agricole ont été récupérées dans la dernière année dans la municipalité de Tingwick, dans le Centre-du-Québec, grâce à la participation de 34 producteurs agricoles.

Les plastiques qui servent à protéger les ballots de foin sont de plus en plus populaires chez les agriculteurs parce qu’ils remplacent avantageusement et à faible coût les structures de béton, ainsi que les silos. Il devient donc nécessaire de trouver une solution pour récupérer ces matériaux recyclables, pour éviter qu'ils se retrouvent dans les sites d'enfouissement.

La compagnie Gaudreau environnement, en collaboration avec la municipalité de Tingwick, a fourni aux 34 producteurs agricoles un conteneur afin que ces derniers y déposent le plastique agricole. La collecte des matières recyclables y est effectuée toutes les six semaines.

Une partie des quelque 60 tonnes de plastique amassées servira à reconstruire le pont de bois qui relie la municipalité de Tingwick et le sentier des Pieds D'or. «Le pont qui mesure environ 80 pieds de long par six pieds de large était tombé il y a deux ans. La municipalité l'a reconstruit en bois et les planches qui composent le plancher seront reconstruites avec les planches de plastiques», a expliqué Sandrine Ducruc, du Centre d'innovation sociale en agriculture.