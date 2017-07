Une cinquantaine de plaintes visant Déménagement Diplomate

Si une famille montréalaise n'avait pas dénoncé ce qui frise de l'extorsion, hier dans le reportage de TVA Nouvelles, jamais un supposé ami des dirigeants de Déménagement Diplomate n'aurait remboursé les 1500$ d'extra devant notre caméra, lundi matin. Les déménageurs avaient exigé 2500$ pour un trajet de 10 minutes, sans quoi ils ne finissaient pas le travail.

«Déménagement Diplomate, ce n'est plus effectif maintenant, soutient Stéphane Guérard, ami du propriétaire de ladite entreprise. C'est une autre compagnie qui a acheté Déménagement Diplomate.»

Cette histoire a suscité de vives réactions. D'autres clients ont dénoncé sur Facebook ou par courriel les pratiques de cette compagnie, qui fonctionne aussi sous le nom de Spécialistes du déménagement Plus. Dans le cas de Jean-Benoit Langlais, ses meubles ont carrément disparu de l'entrepôt de la compagnie, qui ne sait plus où ils sont.

«Je me suis présenté à l'adresse et c'était un terrain vague, raconte M. Langlais. Il n'y avait rien, pas de bâtiment, pas de camion. J'ai vérifié les succursales tout près, il n'y avait rien du tout.»

L'Office de la protection du consommateur (OPC) a reçu une cinquantaine de plaintes pour les trois compagnies ayant des liens avec Déménagement Diplomate. Ces plaintes pourraient mener à des amendes. L'OPC se dit bien mal outillée pour faire face aux délinquants.

«Il y a cette disposition du Code civil qui prévoit qu'un transporteur peut retenir les biens qu'il a transportés jusqu'à ce qu'il se fasse payer. Ça, c'est un droit qui fait parfois l'objet d'utilisation qu'on pourrait juger abusive», relève Charles Tanguay, de l’OPC.

Bonjour la police!

Chez Option consommateurs, si l'entente verbale n'est pas respectée, il reste toujours la police.

«À mon avis, quand on vous demande de l'argent sous la menace et que vous ne devez rien, c'est de l'extorsion, et la police devrait s'en mêler», souligne l’avocate d’Option consommateurs Élysée Thériault.

Le problème, quand on poursuit des compagnies comme Déménagement Diplomate, c'est qu'il s'agit de coquilles vides et que vous n'obtiendrez pas grand-chose, même si vous gagnez à la Cour des petites créances. Le conseil d'usage est donc le suivant: planifiez votre déménagement et fiez-vous à des entreprises qu'on vous a référées.

-D’après un reportage de Richard Olivier