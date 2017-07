Les policiers de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) de la Nouvelle-Écosse ont procédé à Halifax à l’arrestation de deux hommes ayant tenté d’importer de l’héroïne grâce à une enquête qui a débuté à Mirabel, il y a un peu plus d’une semaine.

Les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de Mirabel ont intercepté des colis contenant ce qu’ils croyaient être de l’héroïne.

La drogue était cachée dans des sacs à dos d’enfants, des sacs à provisions et des bobines de tissu. Le tout était destiné à se rendre à Halifax. L’ASFC a alerté la GRC.

Les Torontois Mithusha Poobalasingam, 22 ans, et Geevan Nagendran, 37 ans, ont été arrêtés, vendredi, et feront face à une multitude d’accusations: possession d’héroïne, de carfentanil (puissant sédatif utiliser pour endormir les éléphants) et méthylfentanyl (10 à 15 fois plus puissant que le fentanyl) dans le but dans faire du trafic, d’importation de ces trois opioïdes et de fausse représentation d’un document d’aviation.

«L’interception de drogues illégales et la protection des citoyens canadiens sont prioritaires pour l’ASFC, a indiqué Patrick Lefort, directeur général de l’ASFC au Québec. Je suis fier des agents qui, par leur vigilance et leur expertise, ont pu intercepter ces colis.»