Agression dans un Canadian Tire: une Torontoise accusée de terrorisme

Une femme de Toronto fait maintenant face à une ribambelle d’accusations liées au terrorisme après une agression survenue dans un Canadian Tire de Mississauga, en banlieue de Toronto.

Rehab Dughmosh, qui se présente comme une sympathisante du groupe armé État islamique (EI), avait déjà été accusée en lien avec les événements survenus le au début du mois de juin.

La femme de 32 ans se serait présentée dans un magasin Canadian Tire vêtue d’un niqab et d’un bandeau aux couleurs de l’EI. Sur place, elle aurait menacé et attaqué des employés avec un bâton de golf et un couteau. Elle avait finalement été maîtrisée par les policiers et des employés. L’un d’eux avait été légèrement blessé lors des événements.

Elle a, de nouveau, été arrêtée à son arrivée en cour, mardi, par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), avant d’être accusée de 14 chefs d’accusation liés au terrorisme.

Parmi ces infractions liées au terrorisme, on retrouve un chef d’accusation pour avoir quitté le Canada le 24 avril 2016 dans le but de commettre un acte terroriste, a précisé la GRC.

Outre ces chefs d’accusation, la femme de 32 ans devra répondre, entre autres, à des accusations de tentatives de meurtre, de voies de fait armé et de possession d’arme dans le but de commettre un crime.

Lors d’un précédent passage en cour la semaine dernière, Rehab Dughmosh avait affirmé, par la voix d’un interprète, qu’elle ne reconnaissait que la charia, qu’elle voulait révoquer sa citoyenneté canadienne et qu’elle tenterait «encore et encore» d’attaquer des innocents si elle était libérée, avait rapporté «Global News».