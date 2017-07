Céline ravit la critique européenne

C’est une Céline Dion «plus sexy que jamais» qui ravit la critique et surprend ses fans en Europe cet été.

En Angleterre, sa nouvelle tournée a enthousiasmé «The Guardian» (4 étoiles sur 5), qui qualifie l’aventure de «glorieux combo showbiz-pop». La publication ne tarit pas d’éloges envers la voix de l’artiste de 49 ans, «si forte qu’elle parvient à éclipser un orchestre».

«Sur chaque note, c’est la perfection, la plupart du temps sans mélismes surchantés», ajoute le quotidien.

Les prouesses vocales de l’étoile québécoise retiennent aussi l’attention du «Independent» (5/5), qui parle d’une prestation «impeccable et sans prétention». «Céline Dion a toujours dominé la musique pop de façon confortable, non pas en apportant quelque chose de nouveau, mais en offrant aux gens ce qu’ils veulent: émotion, escapade et euphorie», souligne le journal.

Chez Metro, on décrit sa voix comme «la huitième merveille du monde». «The Manchester Evening Review» (5/5) et «The Yorkshire Evening Post» («deux heures épiques») se révèlent également admiratifs.

De leur côté, «The Evening Standard» et «Official Charts» ont respectivement titré «La reine Céline n’a pas perdu la main» et «Une expérience quasi religieuse».

Cool ou non?

Une question semble toutefois diviser la critique britannique: Céline est-elle cool? La réponse est négative chez quelques médias, dont «The Telegraph» (3/5). Le journal parle même d’un concert «ringard» et «pompeux». Mais ailleurs, on salue la «renaissance» d’une légende.

En France depuis bientôt une semaine, Céline Dion a surpris la presse - et ses fans - en proposant à Bordeaux et à Lille une relecture sensuelle du «Ballet», une ballade tirée du disque «D’eux». Portant une combinaison ajustée de couleur chair, la chanteuse livre une chorégraphie lascive en compagnie d’un danseur musclé.

Le numéro a suscité une forte réaction. «Plus sexy que jamais», notent «Paris Match» et «Closer», alors que France Info qualifie le numéro de «torride».

Pour sa part, «Gala» pousse la note plus loin en suggérant que Céline Dion serait en pleine crise d’adolescence. «Depuis quelque temps, elle nous défrise, la Céline. Jamais elle n’a semblé si jeune, si audacieuse», avance le magazine.

Céline Dion poursuit sa tournée mardi soir à Paris.