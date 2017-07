David Beckham se moque d’une vieille (et un peu ridicule) photo de couple!

David Beckham a décidé de se moquer de son couple pour fêter ses 18 ans de mariage avec Victoria Beckham.

L’ancien joueur de soccer et l’ancienne Spice Girl demeurent un couple très solide après 18 ans de bons et loyaux services l’un envers l’autre.

Si aujourd’hui, Victoria Beckham s’est tournée vers la création et David Beckham est devenu une icône de la mode, ça n’a pas toujours été le cas, et ce dernier a tenu à le rappeler à leurs fans en publiant une photo un peu ridicule sur Instagram.

«Wow, on a vraiment fait ça, a-t-il commenté avec un émoji rougissant pour accompagner une photo du couple dans un ensemble de cuir noir Versace. Joyeux anniversaire à une femme, une maman et une femme d’affaires incroyable. Je t'aime.»

Wow we really did this ☺️ Happy Anniversary to an amazing wife , mummy and strong business woman 🙏 ❤️ @victoriabeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #Harpernotoninstagram Love you x Une publication partagée par David Beckham (@davidbeckham) le 3 Juil. 2017 à 23h42 PDT

David Beckham avait déjà évoqué l’ensemble en cuir en précisant au magazine H&M qu’il ne l’assumait pas tout à fait.

«Victoria et moi avons porté des ensembles en cuir assortis une fois. Ils étaient signés Versace. Mais voilà un exemple de ces moments où quand j’y pense, je me dis, ''Mais qu’est-ce qui nous a pris ?''. On en rit aujourd’hui, avait-il raconté. J’en garde un bon souvenir jusqu’à ce que je me rappelle qu’on était en couple. Il y a des choses que je me rappelle en me disant, Je ne peux pas croire que tu aies porté ça. Mais je ne regrette rien. Ça me plaisait à l’époque.

Depuis leur mariage en 1999, David et Victoria Beckham ont eu 4 enfants, qui n’ont pas hésité à souhaiter un bon anniversaire à leurs parents, comme l’a montré leur maman sur Instagram en publiant une story.

La créatrice n’a pas oublié son mari non plus en lui envoyant un «I love you» sur le réseau social, à côté d’une photo de leur mariage, et d’une autre de David Beckham, datant de lundi soir.