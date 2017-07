Défi: un drapeau canadien sur la Lune

Les deux nouveaux astronautes canadiens ont officiellement fait leur entrée à l’Agence spatiale canadienne, cet avant-midi, alors qu’ils ont été présentés aux médias puis accueillis chaleureusement par leurs collègues.

Joshua Kutryk et Jennifer Anne Mackinnon Sidey ont été choisis parmi plus de 3800 candidatures reçues à la suite d’un appel au public. Les candidats ont ensuite dû se soumettre à des tests particulièrement rigoureux.

Les recrues de l'Agence spatiale canadienne commenceront bientôt leur entraînement à Houston mais, déjà, les rêves sont au rendez-vous.













«La première chose pour moi et Jenny, c’est d’apprendre beaucoup de choses. On va commencer à la NASA dans quelques semaines. J’espère qu’un jour on pourra voir un drapeau canadien sur la Lune», a lâché Joshua Kutryk.

M. Kutryk, 35 ans, est originaire de Fort Saskatchewan, à Alberta. Il a été pilote d’essai, pilote de chasse, ingénieur et lieutenant-colonel dans l’Aviation royale canadienne.

Jennifer Anne Mackinnon Sidey, qui a à peine 28 ans, est quant à elle originaire de Calgary, également en Alberta. La jeune femme a été ingénieure en mécanique, chercheuse spécialisée en combustion, puis chargée de cours à la prestigieuse Université de Cambridge, en Angleterre.