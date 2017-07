Des décorations à thématique de cimetière créent la controverse

À dix jours du référendum concernant l'implantation d'un cimetière musulman à Saint-Apollinaire dans Chaudière-Appalaches, des décorations au camping Les Pierres à feu font réagir.

Le propriétaire des lieux et les campeurs ont décidé d’organiser L’Halloween du campeur et de créer un cimetière avec des croix et des pancartes. Sur certaines on peut lire: «Cimetière catholique», «Mosquée des Pierres à feu», «Le feu au cul RIP Ti-Well», etc.

«Il y a un cimetière catholique et une mosquée, c’est tout. Sur le camping, il y a des gens de toutes les religions. On n’attaque aucune religion en faisant ça», fait valoir Claude Tardif, responsable de la fête d’Halloween du camping qui assure que c’est seulement dans le but de s’amuser.

Dimanche, des agents de la Sûreté du Québec se sont rendus au camping Les Pierres à feu à la suite d’une plainte formulée par une citoyenne. Ils ont demandé au propriétaire de retirer l’affiche «Cimetière musulman».

Ce dernier a soutenu à TVA Nouvelles que les policiers l’avaient aussi mis en garde. «Tu peux avoir des conséquences. On verra la suite, on fête l’Halloween. On ne sait même pas qui a mis cette pancarte-là», affirme Carl Lamontagne.

Des enquêteurs de la SQ pourraient même revenir au camping pour des fins d’enquête a appris TVA Nouvelles.