Ed Sheeran quitte Twitter

Ed Sheeran ne peut plus tolérer les messages haineux qui lui sont destinés sur Twitter et il a décidé qu'il était temps d'arrêter de se torturer.

« Je suis complètement sorti de Twitter, je ne peux pas le lire, a-t-il déclaré au Sun mardi. J'y vais et il n'y a que des gens qui disent des méchancetés. Twitter est une plateforme pour ça.»

L’interprète de Shape of You a également révélé que les attaques verbales qu’il subit lui ruinent le moral, en ajoutant: «Un commentaire peut ruiner votre journée. C’est pour ça que j’ai arrêté. Je me tapais la tête contre les murs pour essayer de comprendre pourquoi les gens ne m’aimaient pas».

La page Twitter de la star génère des messages automatiques depuis son compte Instagram, mais il explique qu'il ne visitera plus le site lui-même, et il a choisi de se concentrer sur les interactions qu'il a avec ses amis et sa famille plutôt que des inconnus. «Je n’ai pas besoin qu’on m’insulte», a-t-il déclaré.

Cette décision fait suite aux critiques que le chanteur de 26 ans a reçues après sa performance au festival de Glastonbury en Angleterre. De nombreux spectateurs avaient alors exprimé leur déception sur son set, certains demandant s’il se produisait en direct. Ed Sheeran s’était défendu sur Twitter: «Je n'ai jamais pensé que je devrais l'expliquer, mais tout ce que je fais dans mon concert live est en live, c'est une machine à boucle, pas une piste d'accompagnement, a-t-il écrit. Regardez sur Google». Malgré tout, le chanteur britannique a choisi de rester positif. Dans un autre tweet, il a partagé sa joie de participer au festival: «Bref, super soirée, ambiance géniale, famille, amis, l’éclate. Je vous aime tous».