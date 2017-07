La Fiat 500 fait son entrée au MoMa

À l'occasion des 60 ans de son lancement, la célèbre petite voiture italienne, la Fiat 500, fait son entrée dans le grand musée de New York, le Museum of Modern Art (MoMa), indique mardi son constructeur FCA.

La petite voiture a effectué ses premiers tours de roue le 4 juillet 1957, en présence de Giovanni Agnelli, alors patron de la Fiat.

Depuis cette date et jusqu'en 1975, plus de 4,2 millions de Fiat 500 ont été produites. Après une pause qui a duré jusqu'en 2007, le modèle est relancé et 2 millions de véhicules supplémentaires ont été construites depuis, a précisé Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dans un communiqué sur son site.

«La Fiat 500 unit diverses nouveautés technologiques à une forme au succès exceptionnel», a déclaré de son côté Martino Stierli, un des responsables du département architecture et design du MoMa dans une interview au quotidien La Stampa, propriété du groupe Fiat.

«Cette combinaison a jeté les bases d'un succès incroyable sur le marché, lui permettant de devenir une icône du design dans l'après-guerre. Toutes ces raisons ont contribué à notre décision de l'inclure dans la collection permanente», a-t-il ajouté.

Le MoMa a acheté une Fiat 500 F de 1968, le modèle le plus vendu et le plus populaire à l'époque, a ajouté FCA.

La petite voiture, surnommée «pot de yaourt» en France, doit son nom à sa cylindrée, 499,5 cm3, qui lui permet d'atteindre les 95 km/h.

Un grand rassemblement des propriétaires de Fiat 500 est prévu samedi prochain en Ligurie, dans le nord-ouest de l'Italie, pour fêter les 60 ans de la célèbre voiture.