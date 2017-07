Pas plus de 40 km/h dans les quartiers centraux de Montréal d’ici 2018

Toutes les artères des secteurs centraux de Montréal auront une limite de vitesse de 40 km/h d’ici 2018, a annoncé mardi le maire de Montréal, Denis Coderre.

Le maire compte également imposer une limite de vitesse de 30 km/h dans toutes les rues locales résidentielles, dans le cadre d’un programme d’harmonisation des limites de vitesse sur tout le territoire de la métropole.

Certains arrondissements comme le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie et Hochelaga-Maisonneuve ont déjà adopté des mesures semblables.

Le maire souhaite maintenant que tous les autres arrondissements emboîtent le pas d’ici l’an prochain. Si certains se montrent récalcitrants, Denis Coderre se dit prêt à faire passer la mesure par un règlement de la ville centre.

Le maire souhaite également que toutes les zones scolaires, les rues commerciales à une voie et le secteur du Vieux-Montréal passent à une limite de 30 km/h.

Toutes les artères dans les quartiers périphériques, soit au nord de l’autoroute métropolitaine, à l’ouest de Décarie et à l’est du boulevard Louis-Hyppolyte-Lafontaine, conserveront la limite de vitesse actuelle de 50 km/h.

Denis Coderre a fait valoir qu’une collision entre une voiture et un piéton ou un cycliste à 50 km/h a 85 % de chances d’être mortelle, mais que le risque diminue à 30 % lorsque la collision se fait à 40 km/h.

«Ce n’est pas qu’une question de sécurité, c’est aussi une question de changement de mentalité, a tenu à préciser Denis Coderre, aux côtés de nombreux partenaires. Donc, aucune raison de craindre les fameuses «trappes à ticket», assure-t-il.

«Vous allez avoir de plus en plus de transport collectif de toute façon, vous avez de plus en plus de cyclistes dans certaines zones, ajoute M. le maire. On doit donc s’assurer de la cohabitation et de protéger avant tout les piétons, autant nos enfants que nos aînés, que les gens qui décident de marcher. Nous avons une responsabilité et il faut prendre les mesures. Si tu veux apprendre à vivre avec l’autre, chacun doit apprendre à faire des sacrifices et il faut s’assurer qu’on puisse faire en sorte que ça fonctionne.»