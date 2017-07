L'avocat Jean-Roch Parent accusé de menace de mort

Arrêté le 4 mai dernier pour une infraction au code de la sécurité routière, l’avocat Jean-Roch Parent a été officiellement accusé, mardi à Québec, d’entrave au travail des policiers, d’intimidation d’une personne reliée au système judiciaire, d’entrave à la justice, de menace de mort et de voies de fait.

L’homme de 39 ans était représenté par son associée, Me Mélissa Laberge, qui a annoncé à la juge Chantale Pelletier qu’elle «étudiait la possibilité de déposer une requête en inhabilité du directeur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP)» et ce, malgré le fait que la procureure du DPCP, Me Julie Lajoie, exerce dans le district judiciaire de Roberval.

Les deux avocates ont convenu de reporter le dossier le 9 août prochain.

Questionné sur les accusations portées contre l’avocat, le Barreau du Québec a rappelé qu’il ne «commente jamais un dossier judiciaire, en cours ou conclu, ni un dossier mettant en cause l’un de ses membres» puisque la présomption d’innocence «prévaut ainsi que le droit à une défense pleine et entière pour tout citoyen soupçonné d’une faute, infraction ou acte criminel».

Rappelons que selon les informations transmises par un témoin de l’arrestation, Me Parent circulait dans une voie réservée aux autobus lorsqu’il a été appréhendé par les policiers de la Sûreté du Québec sur le boulevard Honoré-Mercier.

Il serait alors devenu agressif tout en vociférant qu’il était avocat.

Les policiers l’auraient invité à se calmer et à sortir du véhicule, mais les choses ne se seraient pas arrangées une fois à l’extérieur de la voiture.

L’un des policiers aurait mis une main sur l’épaule de Me Parent, qui aurait une fois de réagi fortement en lui disant de le lâcher.

C’est à ce moment que l’avocat aurait été menotté, puis embarqué par les policiers pour interrogatoire.