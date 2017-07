Les enfants qui choisissent leur sexe: une tendance qui deviendra lourde

Un bébé de huit mois de la Colombie-Britannique est devenu l'un des premiers enfants au pays à ne pas avoir de sexe désigné sur ses documents officiels.

La lettre «U» a en effet été placée comme marqueur de sexe sur la carte d’assurance maladie de Searyl , qui lui a été délivrée dans les derniers jours.

Le «U» pourrait signifier «undetermined» (indéterminé) or «unassigned» (non assigné).

Lors de sa naissance, l’enfant n’est pas né à l’hôpital et ainsi, le médecin n’a pas procédé à l’inspection visuelle de ses organes génitaux.

Son père Kori Doty, s’est battu pendant plusieurs mois pour que son enfant n’ait pas de sexe assigné et puisse ainsi développer sa propre identité sexuelle.

Non binaire

Selon Michel Dorais, spécialiste du genre et des sexualités à l’Université Laval, cette première deviendra probablement une tendance lourde au cours des prochaines années.

«On va en voir de plus en plus, j’enseigne et je fais des enquêtes auprès des LGBT, et le terme non binaire – c'est-à-dire des jeunes qui se sentent mal à l’aise ou qui refusent de s’identifier soit masculin/féminin, homme/femme, homo/hétéro, c’est quelque chose qu’on va voir de plus en plus», assure l’expert.

Selon M. Dorais, cette tendance est issue du féminisme. «On nous répète à bon droit qu’on est tous égaux, et les jeunes de la nouvelle génération (millénaux) vont un pas plus loin en disant que si le sexe n’est pas si important que cela, est-on obligé de se désigner comme homme ou comme femme?», explique le professeur.

Michel Dorais dit fréquenter régulièrement des jeunes qui se disent non binaires dans ses salles de cours.

«Un jour certains vont se considérer plus comme garçon, et le lendemain ils sont un peu plus fille», dit-il à titre d’exemple.

Il y a quelques années, les gens qui se considéraient non binaires étaient rares.

Aujourd’hui les non binaires commencent à être parents. Ainsi, ils veulent léguer à leurs enfants leurs valeurs.

Le fait de se faire imposer par nos parents d’être non binaire peut-il avoir des conséquences?

Selon M. Dorais, les parents au contraire ne veulent rien imposer à leurs enfants. «On ne veut pas que l’enfant soit obligé d’être homme ou femme justement».

Dans le monde environ 1 à 2 % des enfants naissent avec les deux sexes.