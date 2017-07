L'internaute à l'origine de la vidéo présente ses excuses

L’internaute à l’origine de la vidéo où l’on peut voir le président Trump se battre avec un homme affublé du logo CNN s’est excusé mardi.

Dans un message partagé sur le réseau social Reddit, celui qui est identifié sous le pseudonyme «HanA**holeSolo» a précisé qu’il ne cautionnait en aucun cas la violence contre les journalistes.

Il a également exprimé du regret à la suite d’un autre message à caractère raciste et antisémite qu’il avait partagé sur le réseau social.

«Je ne suis pas comme ça (raciste, NDLR). J’aime et j’accepte les gens d’où qu’ils viennent. C’est une chose que j’ai faite toute ma vie», a-t-il écrit.

Il continue son texte en disant qu’il n’était pas la personne décrite par les médias à la suite de la publication de ce GIF sur Reddit.

«Je "trolle" régulièrement sur des sujets d’actualité et je partage des choses pour susciter des réactions. Mais je ne cautionne en aucun cas les contenus haineux que je partage. Je suis contre la violence, quelle qu’elle soit.»

L’internaute précise que ses publications sur les réseaux sociaux pour susciter des réactions ont constitué une sorte de drogue et que la polémique de la fin de semaine prend une résonnance particulière.

«La liberté d’expression est un droit que nous avons tous. Mais elle ne doit pas être utilisée d’une telle façon. Ce n’est pas parce que vous êtes derrière votre clavier que vos mots ne vont pas blesser quelqu’un», explique-t-il.

Il poursuit en citant le premier amendement qui protège la liberté de la presse et le message de Donald Trump se battant contre CNN n’était qu’une «satire».

Le président Trump avait partagé ce montage sur son compte Twitter en fin de semaine, suscitant de nombreuses réactions à travers le monde.

Word is that @Greta Van Susteren was let go by her out of control bosses at @NBC & @Comcast because she refused to go along w/ 'Trump hate!' — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

I am extremely pleased to see that @CNN has finally been exposed as #FakeNews and garbage journalism. It's about time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017