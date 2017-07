Lunetterie New Look avale son concurrent Iris pour 120 millions $

La chaîne de lunetteries québécoise Vision New Look met la main sur son concurrent Iris pour 120 millions $.

«La transaction se veut une étape majeure pour les deux organisations, a annoncé lundi le président de Groupe Vision New Look, Antoine Amiel, par communiqué.

Iris, étant basée à Laval et à Langley (C.-B.), poursuivra ses activités comme entreprise autonome à l'intérieur de Groupe Vision New Look.

Sa solide plateforme vient s'ajouter au réseau existant de Groupe Vision New Look et participera à la consolidation du secteur de la vente au détail des produits et des services de l'optique offerts par des optométristes dans l'industrie de l'optique canadienne.»

New Look financera cette acquisition grâce à des prêts et des investissements privés.

Iris compte un réseau de 150 boutiques, dont 53 lui appartenant entièrement, les autres étant des partenariats ou des franchises. L’entreprise de Laval est centrée au Québec (82 magasins), mais elle compte aussi des établissements en Colombie-Britannique (36), en Alberta (16) en Ontario (15) et au Nouveau-Brunswick (1).

Avec cet achat, New Look aura un chiffre d’affaires estimé de plus de 315 millions $ annuellement avec plus de 375 boutiques.

Antoine Amiel affirme que cette prise de contrôle renforcera la place de Vision New Look comme «plus grand détaillant de l'optique au Canada et de huitième plus grand en Amérique du Nord».

«Nous serons le joueur dominant au Québec, dans les Maritimes et en Colombie-Britannique. Ceci devrait entraîner une plus grande efficacité et des coûts d'exploitation moindres dans plusieurs domaines d'opération», a-t-il précisé.

Vision New Look exploite déjà les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff ainsi que des laboratoires.