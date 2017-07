Plus d’emplois d’été disponibles au pays

Le nombre d’emplois d’été offert au Canada fait un bond spectaculaire cette année, mais selon certains entrepreneurs des améliorations concernant les subventions versées par le fédéral pour ce type d’emploi seraient aussi les bienvenues.

Selon les chiffres compilés par le site web Indeed.com, il y a eu 18% plus d’emplois offerts en mai dernier par les entreprises que l’année précédente.

La fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) confirme que la confiance en l’économie canadienne encourage l’embauche saisonnière.

«Comme on est optimiste, alors on a besoin de monde pour faire des ventes et pour faire de la production, donc les entreprises ont l’intention d’embaucher pour les prochains mois», explique Simon Gaudreault, directeur des affaires économiques à la FCEI.

Ce sont dans la vaste majorité des emplois de soutien. À La Ronde par exemple c’est déjà complet.

«On a environ 8800 personnes saisonnières qui viennent travailler ici», estime une représentante de La Ronde.

«Même si nous avons besoin de beaucoup d’étudiants, quand nous affichons nos emplois, nous avons toujours beaucoup de demandes, donc on peut choisir les meilleurs candidats», ajoute-t-elle.

De son côté, l’entreprise «Gaufrabec» a reçu plus de 1000 candidatures pour combler les besoins de son entreprise spécialisée dans les gaufres.

«On a fait presque 150 entrevues, puis on en a gardé seulement une trentaine», raconte la présidente de «Gaufrabec», Anissa Benomar.

Une des raisons qui fait en sorte que les emplois d’été vont bien ce sont les subventions d’Emploi Canada. L’an dernier, le fédéral a subventionné 66 000 emplois d’été, mais il y a un hic dans l’engrenage, ce ne sont pas toutes les entreprises qui peuvent avoir droit à ces subventions à cause de certains critères qui ne correspondent pas à leur activité.

«Il faut que je rentre mes demandes avant février avec des contrats signés 40h/semaine avec des étudiants que je ne connais pas encore puisque c’est impossible pour moi de faire ça au mois de janvier», conclut la présidente de «Gaufrabec».