Un militaire coupable d'avoir donné du GHB à ses amis

La couronne a réclamé, mardi, une peine d'emprisonnement de 24 mois en plus de trois ans de probation avec suivi pour un militaire coupable de trafic de GHB.

Olivier Côté-Vachon, 28 ans, un résident de l’arrondissement de Jonquière, à Saguenay, a été arrêté le 30 décembre 2015 après avoir donné des verres contenant du GHB à quatre de ses amis lors d’une tournée des bars dans le secteur Kénogami, à Saguenay.

Deux des victimes avaient été transportées à l’hôpital dans un état critique. L'une d'elles a même fait un arrêt cardiorespiratoire. Elles n'ont toutefois subi aucune séquelle.

Le militaire a plaidé coupable un peu plus tôt cette année à deux chefs de trafic de stupéfiants et quatre chefs de négligence criminelle entraînant des lésions corporelles.

De son côté, la défense a proposé une peine de 240 heures de travaux communautaires. Selon Me Charles Cantin, il ne s’agit pas d’un cas de négligence criminelle classique puisque les victimes n’ont pas subi de séquelle et qu’elles sont sorties du centre hospitalier la journée même de l’évènement.

Il a ajouté que son client est aux prises avec plusieurs problèmes économiques et familiaux et qu’il a pris conscience de la gravité de son geste.

«Il a fait ses excuses aux deux victimes et l’incident a même engendré un effet domino sur son entourage, qui ne consomme plus de drogue», a précisé Me Cantin.

La juge rendra sa décision le 26 juillet prochain. Olivier Côté-Vachon sera officiellement remercié des Forces armées canadiennes la même journée.