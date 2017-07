Une erreur du MTQ sème la panique

Un vent de panique a soufflé sur le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie en fin de semaine.

Un communiqué de presse publié par le ministère des Transports faisait part de restrictions importantes de la limite de chargement des camions sur le pont de la route 132 au-dessus de la rivière Trois-Pistoles.

Le MTQ a admis lundi que c'était une erreur, au grand soulagement de tous.

«J’ai su la nouvelle hier matin. J’ai eu des téléphones de plusieurs transporteurs qui paniquaient», explique le président de Transport Gérald Pelletier, Daniel Pelletier.

Jeudi, la publication d’un communiqué du MTQ mentionnait qu’une récente évaluation du pont de la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges forçait l’imposition de restrictions drastiques des limites de charges permises.

Les données étaient erronées. «Ça aurait été plus bas que dans le temps du dégel, compare M. Pelletier. On parlait de 44 000 kilos pour les quatre essieux. On se promène avec 57 000 kilos, c’est une bonne perte de poids.»

Lundi matin le ministère s’est ravisé en publiant un deuxième communiqué, dans lequel il est indiqué que seulement les surcharges sont interdites.

Des pièces dans les joints entre les poutres métalliques manquent depuis la conception du pont, indique le porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis.

«Les analyses plus récentes montrent un besoin d’en avoir alors on a mis des restrictions de charges pour le moment, le temps de renforcir le pont.»

Heureusement, les composantes du Parc éolien Nicolas-Rioux pourront y circuler.

«Une pièce de la nacelle, c’est très lourd. Alors on avait quand même un peu de craintes sur ce côté-là. Il semble qu'on va pouvoir passer», se réjouit le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis.

Cet épisode donne des munitions à ceux qui plaident pour l’urgence de prolonger l’autoroute 20 vers l’Est. «L’autoroute 20 c’est un projet qui, tôt ou tard, devra se faire. On en a la preuve aujourd’hui avec cette interdiction-là qui nous a plané sur la tête un bout de temps», mentionne le préfet.

En attendant, le pont de la route 132 demeure le seul lien. «Le pont ne représente aucun danger pour les usagers. On a mis en place des restrictions de charges pour éviter des dommages additionnels à la structure», assure Guillaume Paradis.

Des travaux seront réalisés éventuellement. Les plans et devis afin d’installer les pièces manquantes sont en préparation.