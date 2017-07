500 retraités «swinguent» au Beachclub!

Au fil du temps, le Beachclub de Pointe-Calumet a surtout fait parler de lui en raison des gros noms qui vont y faire la fête. C'était bien différent aujourd'hui, alors que des centaines de retraités ont envahi les lieux.

Danse, plage, piscine: près de 500 retraités ont profité de la superbe journée et des installations du Beachclub à l’occasion de la 2e édition de la journée plage des résidences Chartwell.

Une quinzaine de résidences, de Trois-Rivières à Cornwall, y participent. «On va avoir 78 ans, mais on s'amuse comme une femme de 50 ans», lance Lise Cloutier, une participante.

«Moi, j'aime la musique, j'aime l'ambiance, j'aime la foule... la température qu'on a, qu'on n'a pas eue, hein», ajoute Laure Bourlet. «Très bonne ambiance pour les personnes qui... Nous l'avons mérité», dit Pierre Provost.

«Chez Chartwell, c'est ça, on est dédiés au bien-être de nos résidents, explique Sébastien Chartier, directeur général de Résidence Chartwell l’Unique. On souhaite toujours leur offrir des activités pour les garder actifs, s'amuser. Quoi de plus beau qu'une plage, le soleil, la musique pour s'amuser!»

Une activité prometteuse pour les Bélanger, qui déménageront bientôt en résidence.

«Ça aide à l'accepter, si on veut, parce que quand on vend et on projette, c'est des gros nouveaux projets, confie Jacques Bélanger. Puis, bien là, ça nous donne de l'espoir.»

Le Beachclub accueille généralement une tout autre clientèle: des jeunes qui viennent y faire la fête.

«Moi, ce que j'espérais aujourd'hui, c'est d'avoir de la mousse dans la piscine, mais on n'en aura pas!», regrette Lucie Girard.

La musique est entraînante et les danseurs sont nombreux sur la piste. Benoit Béliveau, responsable des loisirs chez Résidence Chartwell Teasdale: «Oui, on a des cours de danse. Il y a des fêtés du mois. Ils peuvent danser. Donc, oui, il y a beaucoup d'activités avec la danse.»

«C'est pas comme ailleurs. Ça "swingue"!», conclut Fergus Bélanger.

-D’après un reportage d’Andrée Ducharme