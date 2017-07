Arrestation d'un homme soupçonné d'un «projet d'action violente»

Un homme de 42 ans soupçonné de projeter une «action violente» a été arrêté mercredi matin dans le Nord de la France, lors d'une opération antiterroriste franco-belge, a-t-on appris de source proche du dossier.

L'homme arrêté dans la banlieue de Lille est soupçonné d'entretenir des liens avec un groupe de motards belges liés à la mouvance jihadiste, les «Kamikazes Riders», a-t-on ajouté de même source.

Parallèlement à cette arrestation, «des investigations sont actuellement en cours en Belgique» dans le cadre de cette enquête franco-belge, a affirmé une source proche de l'enquête, sans donner davantage de précisions.

Interrogé par l'AFP, le parquet fédéral belge s'est refusé à tout commentaire.

Né en 2003 dans la banlieue bruxelloise, le gang des «Kamikazes Riders» est soupçonné d'avoir un lien avec des attentats déjoués à Bruxelles fin 2015. En octobre 2016, deux membres de ce groupe avaient été condamnés pour «appartenance à un groupe terroriste» lié à la mouvance jihadiste.

L'arrestation fin 2015 de ces deux hommes, Saïd Saouti, 30 ans, condamné à 6 ans de réclusion, et Mohamed Karay, 27 ans, condamné à 3 ans, avait mis la Belgique en émoi et provoqué l'annulation du feu d'artifice du Nouvel an à Bruxelles en raison de crainte d'attentats.

Les deux hommes étaient à l'époque soupçonnés d'avoir planifié une attaque du même type que les attentats jihadistes ayant frappé Paris le 13 novembre 2015, qui avaient fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés.

Quatre arrestations en Belgique

Quatre personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec un groupe de motards belges liés à la mouvance jihadiste ont été arrêtées dans la nuit de mardi à mercredi après la découverte d'une cache d'armes à Bruxelles.