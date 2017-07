Attention à cet horrible jeu qui pousse les jeunes au suicide

Son nom à consonance animalière semble anodin, mais le Blue Whale Challenge, qui débute par des défis simples, peut culminer rapidement par le suicide d’un adolescent dirigé par quelqu’un de mal intentionné sur les réseaux sociaux. Des cas ont d’ailleurs été rapportés au cours des derniers mois.

«L’idée du Blue Whale Challenge (défi de la baleine bleue) part de la prémisse que les baleines peuvent se suicider en s’échouant volontairement sur les rivages. Donc, l’univers de ce jeu-là va jusque-là (le suicide des ados)», précise le chroniqueur techno François Charron de françoischarron.com.

Généralement, le Blue Whale Challenge consiste en 50 défis en 50 jours. Ce jeu funeste aurait fait 130 morts en Russie. «Ça commence par de petits défis, des choses anodines comme écrire un mot dans sa main. (...) On comprend que dans ces jeux-là, il y a un dirigeant et un dirigé», poursuit François Charron.

Des jeunes vulnérables et friands de jeux sur les médias sociaux peuvent se laisser facilement influencer. «Les jeunes sont à la recherche sur internet de quelqu’un qui va leur lancer des défis et qui deviennent un peu l’esclave de cette personne-là qui leur dit par exemple: "Écris un truc dans ta main, cette nuit écoute de la musique triste, etc."», dit l’expert.

De plus en plus dangereux

«En faisant ça, on pousse les jeunes, on les désensibilise lentement à faire des actions qui vont les amener à faire des gestes qui peuvent être potentiellement suicidaires, (de l’automutilation), à couche-toi sur un rail de chemin de fer et laisse le train passer. Les chances d’en sortir sont très faibles», déplore-t-il.

La désensibilisation lente orchestrée par le maître du jeu pousse les adolescents à commettre des gestes de plus en plus graves, de plus en plus dangereux. À la fin 2016, des gens ont été arrêtés et accusés en Russie d’incitation au suicide.

Les parents doivent bien sûr être vigilants quant à la fréquentation des réseaux sociaux par leurs enfants, mais il est difficile de savoir tout ce qu’ils y font. Une commission scolaire de Saskatchewan a même décidé de mettre en garde les parents contre le Blue Whale Challenge.

Les Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube et autres géants des réseaux sociaux doivent réagir à ce qui se passe et s’écrit sur internet, insiste François Charron. «Il va falloir que des gens appellent des géants d’internet à réagir, pour que l’intelligence artificielle en vienne à pouvoir détecter les émotions, les intentions dans le but de lever des drapeaux et d’agir. Par exemple, par des mots-clés sur les médias sociaux indiquant que quelqu’un se cherche un jeune à diriger, qu’on puisse sonner des alertes», conclut l’expert.

Suicide Action Montréal 1 866-APPELLE